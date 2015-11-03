أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4/11/2015 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4/11/2015
 

 

كتب معتز زيدان

 

لبرج القوس:


>على الصعيد المهنى: إذا كنت ممن تنتهى أعمالهم فى منتصف اليوم قد تجد الفرصة للعمل فى مكان إضافى لتزيد من دخل الأسرة وتحسين الحالة المادية.
>على الصعيد العاطفى: الاستقرار الذى تشعر به فى الحياة العاطفية لا يؤثر على مسارك اليوم حيث تنشغل ببعض الأمور الأخرى الأكثر خصوصية.
>على الصعيد الصحى: حاول الحفاظ على الدرجة الممتازة من الاستقرار الصحى، وحاول عدم التعرض لأى نوع من الأنشطة، وابتعد هن التدخين.
>

توقعات علماء الفلك:


>سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادى اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء المهمة بحق، خاصة فى العمل.

 

موضوعات متعلقة

 
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });
 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى