حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4/11/2015

كتب معتز زيدان

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك:

>على الصعيد المهنى: إذا كنت ممن تنتهى أعمالهم فى منتصف اليوم قد تجد الفرصة للعمل فى مكان إضافى لتزيد من دخل الأسرة وتحسين الحالة المادية.>على الصعيد العاطفى: الاستقرار الذى تشعر به فى الحياة العاطفية لا يؤثر على مسارك اليوم حيث تنشغل ببعض الأمور الأخرى الأكثر خصوصية.>على الصعيد الصحى: حاول الحفاظ على الدرجة الممتازة من الاستقرار الصحى، وحاول عدم التعرض لأى نوع من الأنشطة، وابتعد هن التدخين.>سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادى اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء المهمة بحق، خاصة فى العمل.

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });