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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4/11/2015

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4/11/2015 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4/11/2015
 

 

كتب معتز زيدان

 

لبرج الميزان:
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على الصعيد المهنى: تشعر هذه الفترة باضطراب الأحوال فى العمل ما يؤدى إلى سوء علاقتكم بالزملاء، حيث تختلفون على أبسط الأمور وتحاولون فرض وجهة نظركم.
>على الصعيد العاطفى: تشعر بالطاقة السلبية التى تتسبب فى زعزعة استقرار العلاقة بينك وبين الحبيب، فلا تجد وسيلة للتفاهم معه، حاول البحث عن حل تلك المشكلة حتى لا تتسبب فى إنهاء العلاقة.
>على الصعيد الصحى: تشعر بالاضطراب وعدم الاستقرار فى الحالة الصحية، تحل بالهدوء وتخلص من العصبية التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، واحرص على متابعة حالتك.
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توقعات علماء الفلك:
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يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – فى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.

 

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