حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4/11/2015

كتب معتز زيدان

حظك اليوم لبرج الميزان:

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توقعات علماء الفلك:

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على الصعيد المهنى: تشعر هذه الفترة باضطراب الأحوال فى العمل ما يؤدى إلى سوء علاقتكم بالزملاء، حيث تختلفون على أبسط الأمور وتحاولون فرض وجهة نظركم.>على الصعيد العاطفى: تشعر بالطاقة السلبية التى تتسبب فى زعزعة استقرار العلاقة بينك وبين الحبيب، فلا تجد وسيلة للتفاهم معه، حاول البحث عن حل تلك المشكلة حتى لا تتسبب فى إنهاء العلاقة.>على الصعيد الصحى: تشعر بالاضطراب وعدم الاستقرار فى الحالة الصحية، تحل بالهدوء وتخلص من العصبية التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، واحرص على متابعة حالتك.يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – فى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.

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