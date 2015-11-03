حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4/11/2015

حظك اليوم لبرج الميزان: على الصعيد المهنى: تشعر هذه الفترة باضطراب الأحوال فى العمل ما يؤدى إلى سوء علاقتكم بالزملاء، حيث تختلفون على أبسط الأمور وتحاولون فرض وجهة نظركم.
>
>على الصعيد العاطفى: تشعر بالطاقة السلبية التى تتسبب فى زعزعة استقرار العلاقة بينك وبين الحبيب، فلا تجد وسيلة للتفاهم معه، حاول البحث عن حل تلك المشكلة حتى لا تتسبب فى إنهاء العلاقة.
>على الصعيد الصحى: تشعر بالاضطراب وعدم الاستقرار فى الحالة الصحية، تحل بالهدوء وتخلص من العصبية التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، واحرص على متابعة حالتك.
>
توقعات علماء الفلك: يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – فى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.
>
موضوعات متعلقة
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });