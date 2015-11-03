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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 4/11/2015

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 4/11/2015 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 4/11/2015

لبرج العذراء:


>على الصعيد المهنى: تتراكم لديك المسئوليات اليوم وتشعر بالضغط الشديد الذى يصيبك بالإرهاق والتعب، إلى جانب عدم سماح الوقت الضيق لديكم بمسئوليات جديدة.

على الصعيد العاطفى: تمر بفترة غير جيدة فى الحياة العاطفية على الرغم من عدم وجود مشكلات فى علاقتك بالشريك، ولكنك تشعر بعدم الارتياح الداخلى.

على الصعيد الصحى: قد تشعر بالتوتر فى الحالة الصحية وتحتاج إلى مزيد من العناية، حتى لا تعود إلى التدهور مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك:


>أنت ناجح فى كل ما يخص العمل، والقرارات المهمة التى اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذى تحتاجه دائمًا عند التفكير فى المشروعات. أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك –اخرج أو اكتشف أماكن جديدة. اطلب من الأصدقاء الانضمام إليك– وسف يؤدى هذا إلى رفع روحك المعنوية.

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مصر 365

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