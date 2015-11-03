حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 4/11/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>على الصعيد المهنى: تشعر بالاستقرار فى أحوال العمل وتتلقى اليوم مسئوليات جديدة تحتاج إلى أداء منظم وبتركيز أكثر حتى تيم الانتهاء منها على أكمل وجه.

على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة عادية على المستوى العاطفى وتشعر باعتياد الأحوال، فاحرص على القيام بالجديد من أجل القضاء على الروتين والملل الذى قد يصيب العلاقة.

على الصعيد الصحى: أحوالك الصحية تقل استقرارًا عم الأمس وهذا يقلقك، حاول أن تذهب إلى الطبيب لمتابعة حالتك والتأكد من عدم الإصابة بأى نوع من الأمراض.

توقعات علماء الفلك:

>على الرغم من أن كل شىء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شىء أو شخص ما فى طريقك الآن. حدد مقدار القوة التى تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.