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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3/11/2015

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3/11/2015 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3/11/2015

لبرج الدلو:


>على الصعيد المهنى: تستطيع السيطرة على الأمور المحيطة بك فى مجال العمل، على الرغم من تعرضك لبعض المشكلات والضغوط فى مجال العمل.

على الصعيد العاطفى: حالتك العاطفية مستقرة ولكنها لا تعد من أولويات اهتماماتكم، وقد يكون لها تأثير سلبى على العلاقة بينك وبين الشريك.

على الصعيد الصحى: تحصل اليوم على فرصة جيدة لإنقاص الوزن واستعادة رشاقة الجسم، حاول استغلال تلك الفرصة للحصول على النتائج المرغوبة.

توقعات علماء الفلك:


>يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. فى حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها.

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مصر 365

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