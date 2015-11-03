حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3/11/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

>على الصعيد المهنى: اليوم مناسب للعمل فى هدوء والقدرة على إنجاز الكثير من الأهداف وتحقيق الإنجازات والمكاسب، تشعر بازدياد النشاط والتحفيز لمزيد من النجاح.

على الصعيد العاطفى: تتحسن علاقتك بالأقارب من الإخوة وأبناء العم والخال، وتقضون جميعًا أجمل الفترات فى هذا اليوم، فسوف تسعد كثيرا بهذا الأمر.

على الصعيد الصحى: احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء سواء أنت أو أحد أفراد أسرتك، حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>الأشخاص فى محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالى الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التى تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًا إلى النجاح.