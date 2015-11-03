حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى: تشعر اليوم بالحب من الأصدقاء فى مجال العمل وهذا الأمر يمنحكم الروح المعنوية المرتفعة التى تساعدكم على أداء المهام بحالة من الارتياح.

على الصعيد العاطفى: تعد هذه الفترة مناسبة لاتخاذ خطوة جريئة فى سبيل علاقتك مع الشريك، أو تقديم هديه له فى مناسبة مهمة.

على الصعيد الصحى: تتمتع اليوم بالحالة الصحية الجيدة، ولكن ربما تشعر بالكسل فى المساء، وتنتابك الرغبة الشديدة فى النوم.

توقعات علماء الفلك:

>حالتك البدنية والذهنية فى أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابى كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التى تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك فى تنفيذ وتحقيق أهدافك التى ظننت أنها لن تتحقق. انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.