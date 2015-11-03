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رسام كاريكاتير إسرائيلى يسخر من انقطاع التيار الكهربى وقت مراقبة المواطنين

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رسام كاريكاتير إسرائيلى يسخر من انقطاع التيار الكهربى وقت مراقبة المواطنين رسام كاريكاتير إسرائيلى يسخر من انقطاع التيار الكهربى وقت مراقبة المواطنين
سخر رسام الكاريكاتير الإسرائيلى "سلمى كاهن" من انقطاع التيار الكهربائى، عن شركة الكهرباء الإسرائيلية خلال الطقس السيئ الذى ضرب أنحاء متفرقة فى إسرائيل الأسبوع الماضى.

ورسم "كاهن" أحد موظفى شركة الكهرباء وهو يضيء شمعة لمتابعة المناطق التى انقطع عنها التيار الكهربائى بالمدن الإسرائيلية نتيجة العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التى شهدتها المدن الإسرائيلية، فبدلاً من أن تكون الشركة الإسرائيلية تعالج هذا الانقطاع أصبحت هى الأخرى تعانى من ذلك.

وكتب "كاهن" فى الرسم الكاريكاتيرى شركة الكهرباء حجرة المراقبة والظلام يخيم على الشركة فى إشارة إلى مدى التخبط والارتباك الذى تعرضت له إسرائيل خلال الطقس السيئ.
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