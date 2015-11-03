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اتحاد القرضاوى يطالب العدالة والتنمية بمواجهة تحديات المنطقة العربية

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اتحاد القرضاوى يطالب العدالة والتنمية بمواجهة تحديات المنطقة العربية اتحاد القرضاوى يطالب العدالة والتنمية بمواجهة تحديات المنطقة العربية
وجه الشيخ الدكتور على القره داغى الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى يترأسه يوسف القرضاوى، التحية للشعب التركى الذى شارك فى الانتخابات البرلمانية لوطنه بنسبة تجاوزت 87% ممن لهم حق التصويت، زاعما أن هذه النسبة دلالة كبيرة على وعى الجماهير واستشعارهم بأهمية أصواتهم لخدمة بلدهم وتحقيق الاستقرار له.

وهنأ داغى فى بيان للاتحاد حزب العدالة والتنمية لتصدره نتيجة الانتخابات، قائلا إن هذه النتيجة تؤكد ثقة الشعب التركى فيه، مطالبا الحزب بمواجهة التحديات التى تواجه تركيا بل والمنطقة كلها.

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