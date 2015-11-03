مصرع 15 من القوات الحكومية فى كمين نصبته حركة الشباب بمقديشيو

أعلن مسئول عسكرى صومالى مصرع 15 جنديا فى كمين نصبته اليوم الاثنين، عناصر من حركة الشباب المتمردة جنوب مقديشيو، ونقلت شبكة أيه بى سى نيوز الإخبارية الأمريكية عن المسئول الصومالى قوله " إن عناصر الشباب استولوا على 3 عربات عسكرية خلال هذا الكمين".

على صعيد متصل، أعلنت حركة الشباب مسئوليتها عن الهجوم الذى أسفر - على حد قولها - عن مصرع 30 من القوات الحكومية الصومالية.

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