الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ74 بينهم 17 طفلا وسيدتان

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية أكتوبر الجارى وحتى مساء الثانى من نوفمبر إلى 74 شهيداً، من بينهم 17 طفلاً وسيدتان.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى-حصل اليوم السابع على نسخة منه-مساء اليوم الاثنين، أنه باستشهاد الطفل أحمد عوض أبو الرب (17 عاما) من قباطية، على حاجز الجلمة شمال جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، يرتفع عدد الشهداء إلى 74، منهم 56 بالضفة الغربية، و17 شهيداً فى قطاع غزة، وشهيد من النقب، وقد بلغت نسبة الأطفال من مجموع الشهداء 22.97%

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 2355 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية أكتوبر وحتى مساء الثانى من نوفمبر، وقد بلغت نسبة الأطفال من مجموع الجرحى حوالى 21%.

وأوضحت الوزارة أن 1125 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحى، و975 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة وقطاع غزة، عدا عن أكثر من 5 آلاف إصابة بالغاز المسيل للدموع.

وفى الضفة الغربية أصيب 732 مواطناً بالرصاص الحى، و865 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب 235 مواطناً بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، فى حين أصيب 20 مواطناً بالحروق خلال المواجهات، وذلك حتى مساء الثانى من نوفمبر.

وفى قطاع غزة أصيب 393 مواطناً بالرصاص الحى، و110 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأصيب فى محافظات الضفة الغربية منذ بداية أكتوبر 325 طفلاً، منهم 165 إصابة بالرصاص الحى و108 إصابات بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و19 إصابة بارتطام قنابل الغاز بأجساد الأطفال، إضافة إلى 33 إصابة جراء الاعتداء بالضرب، فيما أصيب 170 طفلاً خلال المواجهات مع الاحتلال فى قطاع غزة، أغلبهم بالرصاص الحى.

وفيما يلى قائمة بأسماء الشهداء:

1- مهند حلبى (البيرة) 19 عاما

>2- فادى علون (القدس) 19 عاما

>3- أمجد حاتم الجندى (يطا) 20 عاما

>4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما

>5- الطفل عبدالرحمن عبيدالله (بيت لحم) 11 عاما

>6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما

>7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما

>8- محمد الجعبرى (الخليل) 19 عاما

>9- أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما

>10- الطفل اسحاق بدران (كفر عقب) 16 عاما

>11- محمد سعيد على (مخيم شعفاط) 19 عاما

>12- ابراهيم أحمد مصطفى عوض (بيت أمر) 28 عاما

>13- الطفل أحمد عبد الله شراكة (الجلزون) 13 عاما

>14- الطفل مصطفى الخطيب (صور باهر/ القدس) 17 عاماً

>15- الطفل حسن خالد مناصرة، (القدس) 15 عاما

>16- محمد نظمى شماسنة (قطنة غرب شمال القدس) 22 عاما

>17- بهاء عليان، جبل المكبر- القدس، 22 عاما

>18- علاء أبو جمل، القدس، 33 عاما

>19- معتز زواهرة، (بيت لحم)، 27 عاماً

>20- باسل باسم سدر، (الخليل)، 20 عاماً

>21- احمد أبو شعبان، (القدس) 23 عاماً

>22- رياض إبراهيم دار يوسف، (الجانية- رام الله) 46 عاما

>23- فادى الدربى (30 عاما) من جنين (استشهد داخل الأسر(

>24- إيهاب حننى (19 عاما) بيت فوريك – نابلس

>25- إياد خليل محمود العواودة (26) عاما – الخليل

>26- الطفل طارق زياد النتشة (17 عاما) الخليل

>27- الطفلة بيان أيمن العسيلى (16 عاما) الخليل

>28- فضل عوض القواسمى (18 عاما) الخليل

>29- عمر محمد الفقيه (23 عاما) – قطنه – القدس

>30- الطفل معتز أحمد عويسات (16 عاما) جبل المكبر – القدس

>31- مهند العُقبى، (21 عاما)، النقب

>32- هدى محمد درويش، (65 عاماً)، العيسوية

>33- عدى المسالمة (24 عاما)، الخليل

>34- حمزة موسى العملة (25 عاما) من بيت اولا/ الخليل

>35- حسام إسماعيل الجعبرى 18 سنة/ الخليل

>36- الطفل بشار نضال الجعبرى 15 سنة / الخليل

>37- معتز عطاالله قاسم (فى العشرينيات)/ العيزرية

>38- هاشم يونس هاشم (54 عاما)/ الخليل

>39- محمود خالد غنيمات (20 عاما)/ صوريف

>40- الطفل أحمد محمد سعيد كميل (17 عاما)/ قباطية

>41- الطفلة دانيا جهاد ارشيد (17 عاما)/ الخليل

>42- سعد محمد يوسف الاطرش (20 عاما)/ الخليل

>43- رائد ساكت عبد الرحيم ثلجى جرادات (22 عاما) سعير

>44- إياد روحى حجازى جرادات 19 عاما/ سعير

>45- عز الدين نادى أبو شخدم 17 عاما/ الخليل

>46- شادى نبيل القدسى الدويك 22 عاما/ الخليل

>47- هُمام عدنان اسعيد 23 عاماً/ الخليل

>48- اسلام رفيق حماد عبيدو 23 عاماً/ الخليل

>49- فاروق عبد القادر سدر(19 عاما)/ الخليل

>50- مهدى محمد رمضان المحتسب (23 عاما)/ الخليل

>51- احمد قنيبى ( 23 عاماً)/ كفر عقب

>52- الطفل الرضيع رمضان محمد فيصل ثوابتة (8 أشهر)/ بيت لحم

>53- فادى حسن الفروخ (27 عاما)/ الخليل

>54- أحمد عوض نصرى أبو الرب (17 عاما)/ قباطية

>55- قاسم محمود سباعنة (20 عاما)/ جنين

>56- نديم شقيرات (52 عاما)/ جبل المكبر- القدس

>57- محمود طلال عبد الكريم نزال (18 عاما)/ جنين

>58- شادى حسام دولة (20 عامًا)/ غزة

>59- أحمد عبد الرحيم الهرباوى (20 عامًا) الشجاعية - غزة

>60- عبد الوحيدى (20 عامًا) الشجاعية – غزة

>61- الطفل محمد هشام الرقب (15 عامًا) – غزة

>62- عدنان موسى أبو عليان (22)عامًا خان يونس – غزة

>63- زياد نبيل شرف (20 عاما) – غزة

>64- جهاد العبيد (22 عاماً) دير البلح – غزة

>65- الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما) - غزة

>66- خليل عمر عثمان (18 عاما) – غزة

>67- نور رسمى حسان (30عاما) – غزة

>68- الطفلة رهف يحى حسان (عامان) - غزة

>69- شوقى جمال جبر عبيد (37 عاما)- بيت حانون – غزة

>70- يحيى عبد القادر فرحات (24 عاما) – الشجاعية – غزة

>71- محمود حاتم حميده (22 عاما) شمال غزة

>72- أحمد السرحى، 27 عاما، شرق البريج

>73- يحيى هاشم كريرة 20 عاما، غزة

>74- خليل حسن أبو عبيد( 25 عاما) شرق خانيونس.