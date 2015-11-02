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حسنى عبدربه يكشف لـ في الجول: 6 ساعات ' من الضغط ' لإعادة ميدو للإسماعيلي

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حسنى عبدربه يكشف لـ في الجول: 6 ساعات ' من الضغط ' لإعادة ميدو للإسماعيلي حسنى عبدربه يكشف لـ في الجول: 6 ساعات ' من الضغط ' لإعادة ميدو للإسماعيلي

كشف حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي عن عن السبب الذي دفع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق التراجع عن قراراه بالاستقالة وإعلان بقائه مع الدراويش.

وكان ميدو قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أنه سوف يتقدم باستقالته من تدريب الإسماعيلي بعد الخسارة من الداخلية بهدف دون رد في ثالث جولات الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وتحدث محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـ FilGoal.com وأكد أن ميدو تراجع عن الاستقالة معلنا عودته لقيادة تدريبات الفريق يوم الأربعاء المقبل (طالع التفاصيل).

وأوضح سيد متولي مدير عام الإسماعيلي لـFilGoal.com أن الضغط الذي مارسه لاعبو الفريق على ميدو كان هو سبب عودته للفريق وتراجعه عن الاستقالة (طالع التفاصيل).

وتحدث حسني عبد ربه قائلا:"بعد وصول خبر الاستقالة إلينا في ظهر يوم الاثنين الكل كان يحاول الضغط على ميدو لإعادته إلى منصبه".

وأضاف في تصريحاته لـFilGoal.com قائلا:"اللاعبون جميعا قاموا بالضغط على ميدو من أجل بقائه مع الفريق ومع حلول الساعة السادسة حدثت الانفراجة في الأزمة".

وأتم"السعادة سيطرت على اللاعبين والجهاز المعاون بعد عدول ميدو عن استقالته".

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