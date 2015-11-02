أخبار مصر للساعة10.. القبض على مرتكب حادث دهس المواطن المصرى فى الكويت

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها إعلان السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن السلطات الكويتية ألقت القبض على مرتكب حادث دهس المواطن المصرى فى الكويت، والذى نجم عنه وفاة مواطن مصرى وإصابة اثنين آخرين، وأضاف أنه تم توجيه تهمة القتل والسرعة والرعونة والهروب من مكان الحادث للمواطن الكويتى قائد السيارة.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل "اليوم السابع" متابعة التحقيقات الجارية فى حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء، والذى أسفر عن وفاة ركابها وأفراد طاقمها، والذى وقع صباح أمس الأول السبت، نتيجة عطل فنى، بحسب ترجيحات غالبية الخبراء والمحققين من الجانبين المصرى والروسى.. وفيما يلى موجز أخبار العاشرة:

- الرئيس السيسى يزور بريطانيا من ٤ إلى ٦ نوفمبر الجارى

- الحكومة تضع أسعار استرشادية لـ٣٠٠ سلعة وجهاز للكشف عن البضائع المهربة

- خالد صلاح:سخرية MBC مصر من ماسبيرو أمر لا نقبله ولا نمس السعودية فى شىء

- سيف اليزل لـ"خالد صلاح":"فى حب مصر"لن تكون معطلا للدولة وليست قطة مستأنسة

- ننشر برنامج زيارة الرئيس إلى لندن.. السيسى يلتقى "كاميرون" ووزير الدفاع وأعضاء البرلمان البريطانى.. ولقاءات مع كبرى الشركات ومجتمع المال ورئيس البنك الأوروبى وأبرز المفكرين.. وتوقيع مذكرتى تفاهم

- يديعوت: إسرائيل طلبت لأول مرة من واشنطن امتلاك حاملة طائرات

- بالفيديو.. نقيب الصحفيين لـ"مانشيت": نرفض استمرار سلوك رئيس ناد الزمالك العدوانى

- جمارك الطرود البريدية تحبط محاولتى تهريب قطع آثرية للدنمارك والعراق

- بالفيديو..أولى لقطات لطالبة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة فى بولاق الدكرور

- أمين منظمة السياحة العالمية يرد على شائعات عدم توافر الأمن بمصر: البلد آمنة

- بعد أزمة أخبار الأدب وتعليق انتصار على الأفلام الإباحية وفوز "حرمة" على المقرى بجائزة "المعهد العربى بباريس.. الكتابة عن الجنس ثقافة عربية أصيلة

- غدا.. بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.. ومنظمات حقوقية ترصد مخالفات دعائية للمرشحين.. نشر صور دعائية وشراء مجموعة من الأجهزة الرياضية لمراكز الشباب أبرزها.. وباحث يطالب اللجنة العليا بالتحقيق

- تفاصيل اجتماع وزير التخطيط مع اتحاد الصناعات.. المصنعون يشيدون باستراتيجية التنمية 2030.. ويطالبون بتفعيل قوانين الاستثمار والعمل والشركات وإلغاء حد التسجيل لتنفيذها على أرض الواقع

- عايدة سيف الدولة: بلطجية الداخلية بلا سقف ورصدنا جرائم تعذيب بـ"لاظوغلى"

- ضبط نفقين للتهريب بين مصر وقطاع غزة