مؤمن زكريا: حققت حلمى باللعب لـ"الأهلى" ولن أعود للزمالك

أكد مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى، أن حلم حياته كان اللعب للفريق الأول للمارد الأحمر، وقضى 5 سنوات خارج جدران القلعة الحمراء، من أجل إثبات ذاته والعودة لصفوف الفريق الأول بـ"بيته" الأهلى.

وأضاف زكريا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك فارقا كبيرا جداً بين الأهلى وأى ناد آخر، لما تتمتع به القلعة الحمراء من استقرار وحب للبطولات، مشيراً إلى أن الزمالك تمتع باستقرار خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك اختلافا أيضاً بينه وبين الأهلى، مؤكداً أنه من الصعب العودة للزمالك بعد تحقيق حلمه.

واستطرد صانع ألعاب المارد الأحمر، أنه لم يبخل على الزمالك بأى مجهود ونجح فى حصد بطولتين مع أولاد ميت عقبة، مشيراً إلى أن تقبيل قميص الزمالك كان نابع من العقلية الاحترافية.

وكشف مؤمن زكريا، عن سر احتفاله الشهير بوضع يديه على أذنه وإخراج لسانه عقب إحراز الأهداف، مؤكداً أنه يضع يديه على أذنه تعبيراً عن أنه غير منصت لأحاديث المنتقدين له، مؤكداً أنه لن يقوم بتغيير طريقة احتفاله لمجرد النقد.

وأوضح لاعب الأهلى، أنه يتخذ محمد أبو تريكة مثله الأعلى، متمنياً أن يحقق جزءا من إنجازاته التى حققها مع المارد الأحمر.

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