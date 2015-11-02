سفير مصر بالكويت: الإفراج عن أحد المصريين فى «مشاجرة الكويت»

أعلن ياسر عاطف، السفير المصرى بالكويت، عن إلقاء القبض على 8 كويتين و13 مصرياً بالكويت، على خلفية المشاجرة التى انتهت بوفاة المواطن المصرى "أحمد"، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن أحد المواطنين المصريين الذين تم القبض عليهم على إثر المشاجرة.

وأضاف "عاطف" فى تصريحات تلفيزيونية، أن السلطات الكويتية أفرجت عن أحد المواطنين المصريين الذين تم القبض عليه على إثر المشاجرة مع كويتين ووتابع:" السلطات الكويتية أبلغتنا بأنه تم توجيه تهمة القتل العمد للمتسبب في دهس المواطن المصرى"، مؤكداً سعى وزارة الخارجية للحصول على الحقوق المالية للشاب المصرى "أحمد" المتوفى، من جانب الكويتى.

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