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البيت الأبيض: لن نتكهن بشأن أسباب حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء

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البيت الأبيض: لن نتكهن بشأن أسباب حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء البيت الأبيض: لن نتكهن بشأن أسباب حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء
ذكر البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لن تتكهن بشأن أسباب حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء، وسط مزاعم بشأن مسئولية تنظيم "داعش" عن الحادث.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض: "سوف ندع التحقيقات تمضى قدما"، مضيفا أن الأمر متروك لسلطات الطيران الأمريكية لتحديد ما إذا كان سوف يتعين على شركات الطيران الأمريكية تجنب المنطقة التى وقع فيها الحادث مثلما فعلت العديد من شركات الطيران الدولية.

وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة عرضت على السلطات الروسية والمصرية المساعدة فى التحقيقات بشأن الحادث.

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