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"الداخلية": إسراء الطويل تخضع للعلاج الطبيعى لإصابتها بالعمود الفقرى

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"الداخلية": إسراء الطويل تخضع للعلاج الطبيعى لإصابتها بالعمود الفقرى "الداخلية": إسراء الطويل تخضع للعلاج الطبيعى لإصابتها بالعمود الفقرى
أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن التعامل مع نزلاء السجون يتم وفقًا للقانون رقم 696 لسنة 56، والذى ينص على أن المسجون له حقوق وأوجه رعاية ويتلقى التأهيل داخل السجون.

وأضاف اللواء أبو بكر عبد الكريم، بمداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، والمذاع على فضائية "المحور": "فيما يتعلق بموضوع المتهمة إسراء محفوظ محمد الطويل وحالتها الصحية، فقد تم توقيع الكشف الطبى عليها من قبل استشارى العظام المتعاقد مع قطاع مصلحة السجون، والذى أفاد بإصابتها فى العمود الفقرى والذى يؤثر على حركة مشط القدم وضعف العضلات، وأوصى الطبيب بعرضها على قسم المخ والعضلات فى مستشفى المنيل الجامعى لعمل أشعة رنين مغناطيسى".

أشار أبو بكر عبد الكريم، إلى أن "إسراء" خضعت لجلسات العلاج الطبيعى والتى بدأت فى 20 أكتوبر، وتم التأشير على الأوراق الخاصة بها للعودة فى الأسبوع الاول من شهر نوفمبر الحالى لتسلم الأشعة والعرض على استشارى المخ والأعصاب، موضحًا أن هذا يؤكد أن نزلاء السجون يتم تقديم أوجه الرعاية لهم، والمسجون لا يتم التعامل معه على أساس تهمته ولكن على أساس أنه إنسان له حقوق يكفلها له القانون، وإدارات السجن ملزمة بتقديم هذه الحقوق له.


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