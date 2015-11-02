الزراعة تستقبل 1500 عجل بمحاجرها للتربية من أوكرانيا خلال أيام

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه خلال أيام تستقبل محاجر الهيئة 1500 عجل للتربية والتثمين قادمة من أوكرانيا عبر ميناء الإسكندرية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية، بالإضافة إلى توجه عدد من اللجان البيطرية التابعة للهيئة لعدد من الدول التى يتم الاستيراد منها للإشراف والمتابعة وفحص عدد من شحنات الحيوانات الحية التى تصل قريبا منها للذبيح الفورى تطرح بالأسواق وأخرى للتربية.

وأكد جاد المولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة "الهيئة" تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إلى عجول التثمين والتربية المستوردة وخاصة الصغيرة للوصول بأوزانها المطلوبة إلى 450 كيلو جرامًا ما قبل الذبح، وجميعها لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس، مشيرًا إلى أن العجول المستوردة تخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطريًا فى دولة المنشأ وتحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى مصر.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرًا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ.

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