الزراعة تستقبل 1500 عجل بمحاجرها للتربية من أوكرانيا خلال أيام

وأكد جاد المولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة "الهيئة" تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إلى عجول التثمين والتربية المستوردة وخاصة الصغيرة للوصول بأوزانها المطلوبة إلى 450 كيلو جرامًا ما قبل الذبح، وجميعها لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس، مشيرًا إلى أن العجول المستوردة تخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطريًا فى دولة المنشأ وتحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى مصر.
وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرًا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ.
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