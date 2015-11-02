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مرشح بدائرة "عز" بالمنوفية: سأعمل على تحقيق مطالب الأهالى وتدعيم الفلاح

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مرشح بدائرة "عز" بالمنوفية: سأعمل على تحقيق مطالب الأهالى وتدعيم الفلاح مرشح بدائرة "عز" بالمنوفية: سأعمل على تحقيق مطالب الأهالى وتدعيم الفلاح
قال الدكتور سامى المشد مرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية دائرة رجل الأعمال أحمد عز، والذى تم استبعاده من سباق الانتخابات البرلمانية، إنه سيعمل جاهدا علي تحقيق مطالب أهالي دائرة السادات، وذلك عن طريق تدعيم الفلاح وإلزام الدولة بتوفير هامش ربح بعد تكلفة الفلاح.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه أهالي قرية "الطرانة" مسقط رأس المرشح وسط حضور مايقرب من 5 آلاف مواطن من جميع أنحاء الدائرة.

وأضاف أنه سيعمل على تطبيق القانون في العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع المصري وليس دائرة السادات فقط عن طريق أصدار تشريعات تعمل لحماية المواطن البسيط ومحدوي الدخل، وذلك لكي تساهم فى التنمية في شتي المجالات لكي نضمن حياة كريمة لكل مواطن مصرى.

وقال :"من أولي أولياتي النهوض بالعملية التعلمية وذلك عن طريق وضع مناهج تواكب العصر بالاضافة الي الاهتمام بالصحة لانهما من الاساسيات في حياة جميع الاهالى".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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