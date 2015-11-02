ضبط عاطلين بحوزتهما طبنجة وبندقية و30 هاربا من أحكام فى الشرقية

تمكن ضباط مباحث منشأة أبوعمر بالشرقية، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين بحوزتهما طبنجة حلوان وبندقية خرطوش، وضبط 30 محكوم عليه هاربين من تنفيذ أحكام جنائية. وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشأة أبوعمر، يفيد قيام النقيب حازم حسن رئيس مباحث منشأة أبوعمر ومعاونه النقيب محمد حنفى برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث لفرع الشرق، من ضبط "إبراهيم ف ب" 34 سنة مقيم كفر الشيخ، وبحوزته سلاح نارى طبنجة حلوان 9مم وذخيرة من ذات العيار و"عبد الفتاح ع أ"24 سنة مقيم كفر المدينة م أبو عمر وبحوزته بندقية خرطوش عيار12، كما تم ضبط ثلاثين شخصا محكوم عليهم وهاربين من تنفيذ الأحكام.