ضبط سائق وبحوزته طن أسماك مزارع مجهولة المصدر بقنا

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن قنا من ضبط سائق سابق اتهامه فى عدد من القضايا يستقل سيارة محملة بكمية من اسماك المزارع بدون تصريح نقل ومجهولة المصدر.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد بضبط "احمد ع ن" 37 سنة مقيم إسنا التابعه لمحفظة الأقصر اثناء قيادته سيارة نقل الأقصر محملة بكمية من اسماك المزارع بدون تصريح نقل ومجهولة المصدر بلغت 1 طن، وبالكشف جنائيا على المتهم تبين اتهامه سابقا في عدد من القضايا جارى تحرير محضر وإخطارا النيابة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات .