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«الناتو» : تدهور الأوضاع في ليبيا يشكل مصدر قلق لدول الحلف

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«الناتو» : تدهور الأوضاع في ليبيا يشكل مصدر قلق لدول الحلف «الناتو» : تدهور الأوضاع في ليبيا يشكل مصدر قلق لدول الحلف

حلف الناتو

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس شتولينبرج إن تدهور الأوضاع في ليبيا يشكل مصدر قلق لدول الحلف.

وأضاف شتولينبرج ، في تصريح صحفي نشر بطرابلس مساء اليوم ، أن عدم الإستقرار وتزايد العنف في ليبيا يشكلان مصدر قلق كبير لدول حلف شمال الأطلسي.

وشدد أمين الحلف ، على أنه لا بديل عن استمرار التفاوض لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية ، مجددا دعم الحلف لجهود مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون للتوصل إلى اتفاق رغم خيبة الأمل والانتكاسات التي مرت بها المفاوضات بين الأطراف الليبية.

وجدد شتولينبرج استعداد حلف شمال الأطلسي لتقديم المساعدة والدعم لتحسين الوضع الأمني في ليبيا عند الحاجة وعندما تسمح الأوضاع على الأرض بذلك.

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