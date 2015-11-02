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سيف اليزل لـ"خالد صلاح":"فى حب مصر"لن تكون معطلا للدولة وليست قطة مستأنسة

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سيف اليزل لـ"خالد صلاح":"فى حب مصر"لن تكون معطلا للدولة وليست قطة مستأنسة سيف اليزل لـ"خالد صلاح":"فى حب مصر"لن تكون معطلا للدولة وليست قطة مستأنسة
قال اللواء سامح سيف اليزل، مقرر قائمة "فى حب "، إن القائمة ولدت قوية وعمل أعضاؤها على الساحة السياسية والجماهيرية قبل الانتخابات بشهور طويلة، نافيا كونها ولدت من رحم الدولة، قائلاً "هل هذا منطق ؟". مضيفاً: " أكبر 10 أحزاب معارضة دخلت برضاها للقائمة ولم نسع إليها بل سعوا هم إلينا".

وأضاف "سيف اليزل" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الأحزاب التى انضمت إليهم رأت أن هذه القائمة بها شخصيات وطنية وقادرة على أن تتحمل المسئولية وأن تفيد بشيء داخل البرلمان نتيجة خبراتهم، مشيرا إلى أنه حال دخول قائمة "فى حب مصر" كاملة البرلمان ستشكل دعما للدولة ولن تكون معطلا لها تحت قبة البرلمان، ولن تصبح "قطة مستأنسة" أيضا، بجانب أنها ستكون معارض للدولة عند الحاجة إلى ذلك، ودليل على هذا أنها هى الوحيدة التى عارضت الدولة فى أزمة غرق الإسكندرية وطالبت بمعاقبة المسئولين وشاركت عمليا فى الشارع من خلال مساعدات للمتضريين وغيرها.

وأوضح مقرر قائمة "فى حب مصر"، أن هذا البرلمان له سلطات أكبر من سلطات رئيس الجمهورية، وقد يستدعى الأمر أن يقوم مجلس الشعب بمراجعة بعض قرارات الرئاسة التى يمكن أن تكون فى صالح الشعب وعرضها على اللجان النوعية المتخصصة فى المجلس، لكن لابد أن نعلم أن البرلمان له سلطات كبيرة جدا يجب الحرص على استخدامها بشكل جيد.

بالفيديو..سامح سيف اليزل: "لم نحصل على أموال من الأحزاب وإذا ثبت غير ذلك أحاكم"

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مصر 365

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