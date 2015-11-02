بالفيديو.. خالد صلاح: أمراض الإعلام سببها غياب دور التليفزيون المصرى والدولة

قال الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن شكوى الرئيس عبد الفتاح السيسى من الإعلام فى خطابه بالأمس بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، ترجع إلى أمراض الإعلام التى يعد السبب الرئيسى فيها غياب دور التليفزيون المصرى ودور الدولة.

وأضاف خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن ما يجرى فى الإعلام حاليا المسئول عنه فى النهاية الدولة نفسها التى لا تضبط حتى الآن التشريعات والضوابط الإعلامية، وعدم وجود نقابة للإعلام تحيل المخالفين من أبناء المهنة للتأديب.

وتابع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح: "أننا لا نريد فى الإعلام مشاجرات ولكن نحن فى احتياج إلى منطق ونقد بناء والالتزام بالأخلاق والمعايير الإعلامية، ولا نريد ولا نرغب لهذا البلد أن يكون العقاب والمحاسبة على الهواء، مطالبا الدولة بأن تسرع فى سن التشريعات الخاصة بالإعلام وكذلك البرلمان"، مضيفاً "لو فى نقابة للإعلام وتشريعات تم الإفراج عنها أعتقد أن فى حاجات كتير هتتظبط".

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