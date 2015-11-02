بالفيديو.. أحمد شوبير: استاد السلام يستضيف مباريات الأهلى بحضور الجماهير

أكد أحمد شوبير نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن مسئولى القلعة الحمراء توصلوا لاتفاق شبه نهائى مع المسئولين عن استاد السلام "الإنتاج الحربى" لإقامة مباريات المارد الأحمر بداية من الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، بحضور الجماهير.

أوضح شوبير، خلال تقديم برنامجه، أن استاد السلام مستوفى جميع الشروط العالمية ومنها سهولة التأمين وترقيم المقاعد، والتذاكر الإلكترونية، وبوابات تأمين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى رغبة الأهلى فى خوض مبارياته على ملعب "الإنتاج الحربى"، مؤكداً أنه هناك اتجاها قويا لإعادة الجماهير للمدرجات من جديد.

وتابع نجم الأهلى السابق، أن هناك تنسيقا وتعاونا مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، لعودة الجمهور مرة أخرى، متمنياً التزام الجماهير فى حال عودتهم للمدرجات من أجل مصلحة الرياضة فى مصر.