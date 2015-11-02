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بالفيديو.. وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بالأسواق بأسعار معقولة

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بالفيديو.. وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بالأسواق بأسعار معقولة بالفيديو.. وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بالأسواق بأسعار معقولة
قال خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، تعليقاً على وضع استرشادية لـ300 سلعة، إن تعمل باقتصاد السوق وأسلوب الدولة يختلف فى التدخل لأنه يخضع لقوى العرض والطلب، مضيفا أنه عندما يكون هناك ترسخ لفكرة أن تكلفة المعيشة مرتفعة يتم التدخل بزيادة المعروض من خلال زيادة الإنتاج حتى تتوافر السلعة وفقاً لقدرة المواطن.

وأكد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه سيتم توفير كميات من السلع داخل الأسواق بشكل كبير بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن هذا يمثل المنهج فى التدخل لقيادة الأسعار للاستقرار.

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