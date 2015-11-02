يوسف الحسينى مشيدا بـ"برلمانى": نمسك الخشب خدمة صحفية متميزة فى وقت قياسى

أشاد الإعلامى يوسف الحسينى، بموقع "برلمانى"، أحد إصدارات مؤسسة "اليوم السابع"، وبالإعلامى خالد صلاح وفريق عمل المؤسسة، مؤكّدًا - خلال حلقة برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة "أون تى فى" أن الموقع مخصص لتغطية الانتخابات ومجلس النواب المقبل، وأنه يقدم خدمة صحفية متميزة.

وقال الحسينى خلال الحلقة: "نمسك الخشب موقع برلمانى إضافة كبيرة للحياة البرلمانية مع بداية مجلس النواب، ويقدم بكل سهولة كل أخبار البرلمان وأنه تميز فى فترة صغيرة وأن جميع الفضائيات بدأت بالفعل تنقل من "برلمانى".

جدير بالذكر، أن البث التجريبى لموقع "برلمانى" انطلق منذ قرابة الشهر، ولقى قبول القراء والمختصين، إضافة إلى إشادات عديدة من الإعلاميين والمهتمين بالإعلام الإلكترونى والصحافة المتخصصة، خاصة وأنه يهتم بتقديم أخبار مجلس النواب، ويرفع شعار "عين للنائب وعين عليه"، ويهدف إلى أن يكون وكالة شاملة وواسعة التغطية لأخبار مجلس النواب وأعضائه وفعالياته وكواليس جلساته ولجانه.

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