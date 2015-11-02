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وزير الخارجية يدعو دول العالم بالتعامل بنهج واحد مع كل التنظيمات الإرهابية

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وزير الخارجية يدعو دول العالم بالتعامل بنهج واحد مع كل التنظيمات الإرهابية وزير الخارجية يدعو دول العالم بالتعامل بنهج واحد مع كل التنظيمات الإرهابية
قال سامح شكرى وزير الخارجية: إن اجتماع فيينا القادم سيكون فرصة للتأكيد على ضرورة وحدة ليبيا وسوريا لإحلال السلام والاستقرار فى تلك الدول.

اليوم السابع -11 -2015
>وأضاف شكرى خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد مساء اليوم مع ممثلة السياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى فادريكا موجرينى أنه يجب التعامل مع كافة الجماعات الإرهابية التى تمارس العنف بنفس الفكر، داعيا دول العالم للتعامل بنهج واحد مع كافة التنظيمات الإرهابية لأعمالها التدميرية والتخريبية التى تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامى.

اليوم السابع -11 -2015

وأوضح أنه يتم التحضير لقمة حول الهجرة غير الشرعية وأنه سيستمر فى العمل مع الشركاء الأوربيين لإنجاح الاجتماع لحل مشكلة الهجرة والتحديات التى تواجهها دول الاتحاد الأوروبى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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