القائم بأعمال محافظ الإسكندرية: لدينا أكثر من 5 آلاف عقار مهدد بالسقوط

قالت الدكتورة سعاد الخولى، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، إن هناك أكثر من 5 آلاف عقار مهدد بالسقوط فى مختلف أرجاء المحافظة، وهى العقارات المحصورة فقط، مؤكدة أن الرقم الحقيقى أكثر من ذلك، لأن العقارات الآيلة للسقوط فى الإسكندرية تم حصرها من قبل الأحياء وملاك العقارات.

وأضافت "الخولى" فى مداخلة هاتفية لبرنامج البيت بيتك، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، المذاع على فضائية ten، أن ملاك العقارات يرفضون قرارات الإخلاء، موضحة أنه فى هذه الحالة يتم عمل إجراءات الإخلاء الجبرى وتدخل أمنى بالقوة الجبرية، مضيفة أن أغلب العقارات المبنية بالأخشاب هى المهددة بالسقوط.

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