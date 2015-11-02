"الفرنسية": إسقاط طائرة على ارتفاع 30 ألف قدم ليس فى إمكانيات "داعش"

أكد تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، أن قدرات تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى فى سيناء ليس بإمكانها إسقاط الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فى سيناء يوم السبت الماضى.

وقال خبراء إن التنظيم الإرهابى، تمكن من إثارة الشكوك حول حقيقة ما حدث للطائرة الروسية على الرغم من أن القاهرة وموسكو لم ترجحا فرضية حدوث هجوم "إرهابى"، فيما أصرت شركة متروجيت الروسية للطيران على أن وحدة "عمل خارجى" تسببت بتحطم الطائرة، فى تحول يثير فرضية حدوث انفجار لقنبلة على متنها.

وأكد الخبراء لوكالة "فرانس برس" أن إرهابيى"بيت المقدس" ليس لديهم الإمكانيات لإسقاط طائرة على ارتفاع 30 ألف قدم بصاروخ، لكن المؤكد هو حدوث عطل فنى تسبب بتحطم الطائرة، أو انفجار قنبلة على متنها.

وقال فواز جرجس، الأستاذ فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن ما حققه التنظيم الإرهابى هو أنه وضع نفسه فى سيناريوهات ما حدث للطائرة"، مضيفًا أن ما يهم التنظيم هو إظهار قدراته وأنه قوة لا تُقهر لإقناع قاعدته الشعبية أنه قوى وقادر على الثأر من خصومه خاصة روسيا".

مواقع روسية تنشر فيديو لتصاعد دخان داخل الطائرة المنكوبة قبل سقوطها