محمود سعد الدين: نسعى بـ"برلمانى" لتوثيق معلوماتنا من مصادرها الرسمية

قال محمود سعد الدين رئيس التحرير التنفيذى لموقع "برلمانى" أحدث إصدارات مؤسسة "اليوم السابع"، إن الموقع يعمل على رصد أخبار البرلمان القادم من خلال مصدرين من المعلومات الأول هو خط اتصال مباشرة مع المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، والثانى مع مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان.

وأشار سعد الدين، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج السادة المحترمون والمذاع على فضائية "أون تى فى"، إلى أن ظهور أى معلومة تثير أى حالة من الشكوك واللغط تكون العودة الأولى للمصادر الرسمية قبل النشر، موضحا أن الحصيلة النهائية لمقاعد النواب فى البرلمان كان مصدرها الأساسى اللجنة العليا للانتخابات حرصا على توثيق المعلومة من مصدرها الأساسى ومنعا لحدوث أى شكوك.

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