أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمود سعد الدين: نسعى بـ"برلمانى" لتوثيق معلوماتنا من مصادرها الرسمية

Google+ Print
محمود سعد الدين: نسعى بـ"برلمانى" لتوثيق معلوماتنا من مصادرها الرسمية محمود سعد الدين: نسعى بـ"برلمانى" لتوثيق معلوماتنا من مصادرها الرسمية
قال محمود سعد الدين رئيس التحرير التنفيذى لموقع "برلمانى" أحدث إصدارات مؤسسة "اليوم السابع"، إن الموقع يعمل على رصد أخبار البرلمان القادم من خلال مصدرين من المعلومات الأول هو خط اتصال مباشرة مع المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، والثانى مع مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان.

وأشار سعد الدين، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج السادة المحترمون والمذاع على فضائية "أون تى فى"، إلى أن ظهور أى معلومة تثير أى حالة من الشكوك واللغط تكون العودة الأولى للمصادر الرسمية قبل النشر، موضحا أن الحصيلة النهائية لمقاعد النواب فى البرلمان كان مصدرها الأساسى اللجنة العليا للانتخابات حرصا على توثيق المعلومة من مصدرها الأساسى ومنعا لحدوث أى شكوك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365