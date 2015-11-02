رجيم الكورن فليكس – انقاص الوزن في اسبوع

لكل #من يرغب بالتخلص #من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ووزن مثالي في هذا المقال تعرف على رجيم الكورن فليكس لانقاص الوزن في اسبوع

رجيم الكورن فليكس وهو رجيم مميز وجديد #من نوعه لكي تتخلصى #من الإحباط واليأس والملل #من الأنظمة الغذائية المعتادة والحاصل لا نتائج، هذا الرجيم سوف يجعلك تحرقين 7 كيلو #من وزنك الزائد خلال أسبوعين وبإمكانك تكراره إذا أردت ذلك مع مراعاه الملاحظات اللاحقة للوصول إلى أحسن النتائج.

يعتمد رجيم الكورن فليكس في الوجبات الثلاثة اليومية على تناول الكورن فليكس والحليب غير المحلى، ويمكن تقسيم الوجبات الثلاثة اليومية على 5 أو 6 وجبات وذلك عن طريق التقليل #من كمية الكورن فليكس والحليب التي يمكنك تناولها في الوجبة الواحدة.

أثبتت الدراسات العلمية أن كمية السعرات الحرارية التي يحتويها الكورن فليكس تعتبر قليلة جدًا وهذا ما يجعله سببًا رائعًا في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، كما أثبتت الدراسات أن تناول 4 وجبات #من الكورن فليكس تعطي الجسم 700 سعرًا حراريًا وهذا ما يسمح بخفض 6 كيلو #من الوزن في أسبوع واحد.

يمكنك أن تختاري نكهة تفضلينها #من الكورن فليكس، كما يمكنك أن تتناولي الفواكه والخضروات في حالة الشعور بالجوع والرغبة في تناول أية وجبة أخرى غير الكورن فليكس.



أوﻻً: فوائد الكورن فليكس للحامل

يعتبر الكورن فليكس #من أهم العناصر الغذائية التي يمكن أن تتناولها المرآة أثناء حلها فهي مفيدة لها ولطفلها أيضاً نظراً لإحتوائه على العديد #من الفيتامينات والعديد #من المعادن التي يحتاجها الجسم لتكوينه، فمن الضروري أن تحصل المرآة الحامل على ما يعادل ستة وجبات في اليوم تقريباً لتحافظ على نسبة السكر في الدم وتحافظ على المعادة والفيتامينات المفيدة لجسمها وجسم طفلها، فالكورن فليكس يحتوي على نسبة عالية جداً #من الألياف التي تساعد على صحة الهضم، كما أن الكورن فليكس يعمل على الوقاية #من تسمم الحمل، بالإضافة إلى الوقاية #من إرتفاع ضغط الدم المفاجئ، فهو يحتوي على العديد #من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على نمو الطفل دون التأثير على المرآة الحامل .

ثانياً: فوائد الكورن فليكس في الرجيم

يحتوي الكورن فليكس على نسبة بسيطة جداً #من السعرات الحرارية التي #من الممكن أن تكون نظاماً جيداً في الرجيم، فقد أثبتت دراسات في عام 2009 على يد الدكتور ريتشارد ميتز، أستاذ التغذية في جامعة بورديو الأمريكية دراسة عن ﻷهمية الكورن فليكس الغذائية للرجيم، فقد قام بعمل مقارنة بين أفراد يقوموا بعمل رجيم بدون إستخدام الكورن فليكس كوجبة أساسية في يومهم، وبين أفراد خرين يقوموا يعمل وجبة غذائية مخصصة لأكل الكورن فليكس وإستخدامه في النظام الغذائي الخاص بهم، ووجد أن مجموعة الأفراد الذين قاموا بإستخدام الكورن فليكس نجحوا في خفض وزنهم بشكل أفضل وأسرع عن الذين لم يستخدموا الكورن فليكس، ولكن يجب أن يتناولوا الكورن فليكس مع الحليب خالي الدسم حتى ﻻ تحصل على نسبة عالية #من الدهون .

ثالثاً: فوائد الكورن فليكس للأطفال

يحتاج الأطفال في بداية أعمارهم إلى وجبات غذائية مفيدة تمنحهم العديد #من الفيتامينات والمعادن التي يقوم عليها بناء جسمهم بناء سليم، وعليه فيحتاجون تناول وجبات غذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن، وعليه يبقى الكورن فليكس أحدى الوجبات الغذائية المفيدة المليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليه جسم الأطفال، بالإضافة إلى أن الكورن فليكس يعتبر وجبة غذائية خفيفة وبسيطة ومحبوبة لدى الأطفال، بالإضافة إلى أن الكورن فليكس غني بالمعادن والفيتامينات وهو مصدر جيد للمركبات الغذائية، فهو يحتوي على فيتامين أ وفيتامين بـ6 و فيتامين بـ12 بالإضافة إلى فيتامين د، كذلك أنه يحتوي على نسبة كبيرة #من الألياف التي يحتاج إليها الطفل لأنها تساعد على الهضم، كما أنه يساعد على نمو الجسم بشكل سليم .

رابعاً: أضرار الكورن فليكس

يحتوي الكورن فليكس على نسبة ضئيلة جداً #من البروتينات، لذا فهو لا يساعد على الشعور بالشبع لفترة مجدية لأنه يعتبر #من الوجبات الخفيفة نسبياً، كما أن الكورن فليكس يحتوي على نسبة بسيطة #من السكريات التي تقلل تخزين الدهون في الجسم، وعليه فيتم فهو يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أثبتت الأبحاث أن #من ضمن أضرار الكورن فليكس أنه طريق قصير للإصابة بمرض السكر، فهو عالي جداً في مؤشر الجلايسمي، وإرتفاع مؤشر الجلايسمي يؤدي إلي التوصل إلى خطر الإصابة بمرض السكر، بالإضافة إلى رفع نسبة السكر في الدم، وعليه ينصح الأطباء بتناول الكورن فليكس ولكن بشكل معتدل نسبياً، بمعني عدم الإكثار #من تناوله وليس بكميات كبيرة .



برنامج رجيم الكورن فليكس:

الفطور: كورن فليكس+ زبادي ( خالي #من الدسم ).

بين الفطور والغداء: أي نوع #من الفاكهه والخضار.

الغداء: كورن فليكس+ زبادي ( قليل الدسم ).

بين الغداء والعشاء: أي نوع #من الفاكهة + شاي أخضر مع لليمون ( #من غير سكر ).

العشاء: كورن فليكس + زبادي (قليل الدسم) + تفاحة.

ملاحظات هامة يجب اتباعها مع رجيم الكورن فليكس:

– #من الضرورى دمج الكورن فليكس مع الزبادي .

– يجب ممارسة الرياضه المشي السريع لمدة نصف ساعة على الأقل.

– فى حالة الاحساس بالرغبة فى الطعام قبل ميعاد تناول الوجبة عليك بتناول الماء .

– تجنبي السهر لأنك ستشعرين بالجوع خلال ساعات السهر الطويلة مما يدفعك ذلك للأكل.

– لا تستمري على هذا النظام اكثر #من 6 ايام.





النظام الثاني لرجيم كورن فلكس:

وجبة الإفطار:

نصف كوب #من كورن فلكس

علبة زبادي واحدة كبيرة الحجم وخالية #من الدسم

وجبة بينية بين الفطور والغداء:

عدد ثمرتين #من الفاكهة أو الخضار

وجبة الغداء:

نصف كوب #من كورن فليكس

علبة زبادي واحدة كبيرة الحجم وخالية #من الدسم

وجبة بينية بين الغداء والعشاء:

عدد ثمرتين #من الفاكهة أو الخضار

كوب واحد #من الشاي الأخضر مع عصر القليل #من الليمون بدون اضافة السكر

وجبة العشاء:

نصف كوب #من الكورن فليكس

علبة زبادي واحدة كبيرة الحجم وخالية الدسم

عدد ثمرة تفاح واحدة متوسطة الحجم أو ثمرة الكمثرى (الايجاص) متوسطة الحجم أو ثمرة الخوخ متوسطة الحجم.

نصائح عامة ومهمة لاتباع رجيم الكورن فليكس:

-يجب ان نتناول الكورن فليكس مع اللبن او الزبادي.

-يجب مزامنة الرجيم مع ممارسة الرياضة بأي نوع تريدون ولمدة نصف ساعة يومياً على أقل تقدير.

-يجب تناول عدد 12 كوب #من الماء يومياً.

-يتوجب عليكم النوم في اوقات مبكرة وتجنب السهر الذي يفعكم للجوع وتناول المزيد #من الطعام قبل النوم.

-يسمح لكم بتناول الخس و الخيار و الجزر بين الوجبات الرئيسية وكذلك يسمح باكل ثمار التفاح أو الكمثرى عند الشعور بالجوع ولكن بكميات معقولة وقليلة.

-بالنسبة للطريقة الاولى #من الرجيم يجب الاستمرار علىها لمدة أسبوعين وعدم تكرارها إلا بعد أسبوع #من رجيم عادي ومتوازن، أما بالنسبة للطريقة الثانية فيمكنم تكرارها بدون توقف إلا اذا اردتم عمل يوم مفتوح بعد مدة #من الرجيم.

-لا يتناسب رجيم الكورن فليكس مع النساء الحوامل أو مع المرضعات في اول 6 اشهر او مع الذين يعانون #من امراض مزمنة كمرضي الضغط والسكري.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads