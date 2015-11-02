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رئيس مصلحة الجمارك لـ«هنا العاصمة»: وضعنا أسعارًا استرشادية لـ 300 سلعة

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رئيس مصلحة الجمارك لـ«هنا العاصمة»: وضعنا أسعارًا استرشادية لـ 300 سلعة رئيس مصلحة الجمارك لـ«هنا العاصمة»: وضعنا أسعارًا استرشادية لـ 300 سلعة

رئيس مصلحة الجمارك

قال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة  الجمارك، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة “، الذي تقدمه الإعلامية “لميس الحديدي”على شاشة السي بي سي، أن وضعت ًا استرشادية لـ 300 سلعة، والأسعار مرجعية لمصلحة الجمارك لمنع التهرب قائلاً ” لاحظنا  في السنوات السابفة ظاهرة ضرب الفواتير وتقديم فواتير مخالفة للحقيقة ويتكشف من خلال الأسعار الموجودة لدى الجمارك من خلال المصنع أو من خلال الانترنت أو قوائم الاسعارعبر التجارة في القنوات المشروعة أوعمل مكافحة التهرب الجمركي، حيث ضبط  الفواتير الحقيقية، وهي أسعار مرجعية  كقاعد معلوماتية عندما يتقدم مستورد يريد التهرب يتقدم بفواتير متدنية وبعض الفواتير وصلت إلى العشر، وهذه كارثة  مشيراً، أن هذا العام تحديدًا 2014-2015، تم ضبط كمية فواتير ضخمة غير حقيقية بمعدل 40% من الفواتير.

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