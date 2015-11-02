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فوائد الموز.. ينشط الذاكرة ويحافظ على النضارة ويديك طاقة

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فوائد الموز.. ينشط الذاكرة ويحافظ على النضارة ويديك طاقة فوائد الموز.. ينشط الذاكرة ويحافظ على النضارة ويديك طاقة
يحتوى الموز على العديد من الفوائد الصحية التى تعود على الجسم نظرًا لأنه يعتبر أحد المصادر الطبيعية التى تمنح الإنسان الطاقة والنشاط مع مراعاة عدم الإفراط فى تناوله حفاظ على الوزن وتجنب البدانة.

الموز


>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن الموز يحتوى على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية ذلك غير حمض الجلوكوز وأوميجا 3 والسيلنيوم وهى من أهم العناصر المفيدة للمحافظة على صحة الشعر ونضارته.

فوائد الموز فى تنشيط الذاكرة


>استكمل د. طايع قائلاً: "يفيد تناول الموز فى تنشيط الذاكرة نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من البوتاسيوم الذى يساعد على توصيل الأكسجين للمخ وخلايا المخ بصورة جيدة ما يساعد على تحفيز وتنشيط الذاكرة".

فوائد الموز كمصدر للطاقة


>وتابع د. طايع قائلاً: "يعتبر الموز أحد المصادر الغذائية الطبيعة فى الحصول على الطاقة والنشاط نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من السكريات والجلوكوز الكربوهيدرات التى تساعد منح الجسم الطاقة والنشاط والحيوية التى تساعد الإنسان على ممارسة مهامه اليومية بنشاط".

لذلك ينصح د. طايع بتناول ثمرة موز واحد يوميًا للحصول على الطاقة بصورة طبيعية بدل من المصادر الصناعية بشرط عدم الإفراط.

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مصر 365