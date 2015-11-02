إرتفاع عدد الضحايا الجزائريين فى حادث منى إلى 46 شخصا

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن عدد الحجاج المتوفين إثر حادث التدافع الذي وقع بمشعر منى ارتفع إلى 46 حاجا ، وذلك ضمن محصلة جديدة.

وأشارت الخارجية الجزائرية ـ في بيان اليوم الإثنين ـ إلى أن هناك 4 حجاج جرحى لا يزالون يتلقون العلاج بالمستشفى ، فيما لا يزال هناك ثلاثة آخرين في عداد المفقودين ، مؤكدة أن قوائم الحجاج المتوفين والذين يعالجون في المستشفيات أو الذين هم في عداد المفقودين متوفرة لدى خلية الأزمة التابعة لوزارة الخارجية.

وأكدت الخارجية أن خلية الأزمة التابعة لوزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الشئون الدينية والأوقاف تتابع نتائج حادث منى على الحجاج الجزائريين ، وهي على اتصال دائم مع القنصل العام وأعضاء البعثة.