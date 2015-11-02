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بروتوكول بين الوادي الجديد والصندوقين الاجتماعي وتحيا مصر لتمويل مشروع 60 تاكسي‎

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بروتوكول بين الوادي الجديد والصندوقين الاجتماعي وتحيا مصر لتمويل مشروع 60 تاكسي‎ بروتوكول بين الوادي الجديد والصندوقين الاجتماعي وتحيا مصر لتمويل مشروع 60 تاكسي‎

أرشيفية

يواصل فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في الحصول على قروض ميسرة لتمويل شراء 60 سيارة أجرة تاكسي؛ بموجب بروتوكول بين المحافظة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق “تحيا ”.

صرح محمود سعد مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالوادي الجديد، وقال إن فترة تلقي الطلبات بدأت يوم 25 أكتوبر الماضي، وحتى يوم 8 نوفمبر الجاري بأفرع الصندوق بالمحافظة؛على أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 30 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، ومن أبناء المحافظة المقيمين بها إقامة دائمة.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو المساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب؛ من خلال شراء 60 سيارة أجرة تاكسي، ويكون المقدم 23 ألف و700 جنيه، وتسدد على 6 سنوات، وفترة سماح شهر واحد وبفائدة ثابتة 5 % .

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي : صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والضامن، ومستند يثبت محل إقامة المتقدم والضامن كعقد إيجار أو تمليك أو إيصال كهرباء وتليفون، رخصة مهنية من الدرجة الثالثة كحد أدني، وخطاب من التأمينات الاجتماعية؛ يفيد أن المتقدم مؤمن عليه كسائق ولا يعمل، صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، شهادة من الضرائب؛ تفيد أن المتقدم له ملف ضريبي من مصلحة الضرائب التابع لها ، شهادة ” بروتستو ” تفيد عدم افلاس المتقدم لمدة 3 سنوات سابقة.

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