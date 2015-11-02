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محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدا من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

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محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدا من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدا من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وفد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور هشام سعودى عميد كلية الفنون الجميلة السابق والدكتور أحمد الزيات المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة وعدد من ممثلين وطلاب كلية الفنون الجميلة قسم العمارة، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الاسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم بحث عدد من المخططات الاستراتيجية لتنمية و تطوير محافظة الاسماعيلية بشكل عام ومنطقة محور قناة السويس الجديدة على وجه الخصوص وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المخصصة لتنمية اقليم القناة ومحافظاته الثلاث خلال فترة زمنية محددة.

وخلال اللقاء تم استعراض وصف شامل لجغرافية محافظة الاسماعيلية و دراسة كاملة عن المراكز والمدن والاحياء المختلفة لها وتحديد نقاط القوة بها و الخطط الفعالة لتوفير الامكانيات المختلفة لحل المشاكل العمرانية وتحقيق فكرة الاستدامة لرفع مستوى الاقليم و المنافسة مع باقى المجتمعات فى تحقيق التنمية البيئية و العمرانية مع الحفاظ على التوازن الاجتماعى فى كافة النواحى الاقتصادية و الصناعية و الزراعية والتجارية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية و اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى.

واستعرض المحافظ ما تتمتع به المحافظة من الموارد الطبيعية و الموارد الغير طبيعية و الاستثمارية التى تنعم بها المحافظة فى كافة انحائها و مراكزها وخاصة فى منطقتى الاسماعيلية الجديدة و وادى التكنولوجيا بالقنطرة شرق للنظر فى الاسهامات التى يمكن ان تقدم لتنمية تلك الموارد و الاستفادة منها من خلال اقامة مجتمعات عمرانية شاملة مستقلة بذاتها يقيم فيها الشباب و ينعموا بحياتهم الجديدة بها الامر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود و التكاليف لجعلها مصدر جذب شامل ويحقق التنمية المستهدفة .

وأكد المحافظ على تطوير المجتمعات العمرانيه وتحديدا قرية الأمل التى تضم 500 أسرة تم الانتهاء من خدماتها وتضم صغار المستثمرين واننا بصدد انهاء كافة المرافق والخدمات وخلال اللقاء و بالتنسيق مع ادارة السياحة تم الموافقة على تنظيم لأعضاء الوفد لزيارة الأماكن السياحية بالمحافظة ومنها تبة الشجرة ووادى التكنولوجيا واشار المحافظ الى ان المحافظه لديها القدرة على جذب السياحة وفى نهاية اللقاء تم تكريم المحافظ لعميد الكليه واشار بكلمته أن هذا التكريم ليس تكريما لعميدها فقط بل لكل طلاب الجامعة.

1-المحافظ اثناء القاء -اليوم السابع -11 -2015
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1-المحافظ اثناء القاء

2- المحافظ يكرم رئيس الوفد -اليوم السابع -11 -2015
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2- المحافظ يكرم رئيس الوفد

3- رئيس الوفد يكرم المحافظ -اليوم السابع -11 -2015
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3- رئيس الوفد يكرم المحافظ

4-المحافظ يصافح اعضاء وفد الفنون الجميلة -اليوم السابع -11 -2015
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4-المحافظ يصافح اعضاء وفد الفنون الجميلة


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