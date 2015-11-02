نائب النور بالعامرية: لدى أفكار لتنمية منطقة مريوط واستصلاحها فى الزراعة

قال أحمد الشريف، نائب دائرة العامرية وبرج العرب عن حزب النور بالإسكندرية، إن لديه أفكار عديدة لتنمية منطقة مريوط وإصلاح المشاكل التى تعانى منها الرقعة الزراعية التى تعد من أهم المناطق لانتاج القمح المصرى.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات خاصة، أن أهالى منطقة العامرية وبرج العرب والكينج مريوط ليس لديهم مصدر رزق سوى الزراعة ولكن معدل انتاجها فى الانحدار بسبب التلوث ونقص مياه الرى، مؤكداً أنه سيجتهد لحل هذه المشاكل خلال فترة تواجده بالبرلمان القادم ويسعى لوصول لتحسين المحاصيل الزراعية فى منطقة مريوط.

وأشار نائب دائرة العامرية إلى أن الدائرة تعانى من مشاكل عديدة منها المشاكل الصحية والتعليمية وعدم وجود صرف صحى وخدمات أولية للمواطنين الذين يعانون من اهمال شديد طوال السنوات الماضية، مؤكداً أن ايصال هذه الخدمات تعد من اولى اهتماماته فور بدء البرلمان.

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