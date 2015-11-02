بالصور.. الخولى ووزيرة التضامن يكشفان تفاصيل دعم ضحايا أمطار الإسكندرية

قالت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة إن السيول والأمطار التى تعرضت لها المحافظة كانت نوة غير مسبوقة والبنية التحتية لم تستوعب هذه الكمية من الأمطار والتى كانت 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى.

وأضافت الخولى، أن العقارات المنهارة خلال الأيام السابقة قديمة جدا تم بناؤها منذ أكثر من 100 عام ، بدون تراخيص ولم يتقدم ملاكها بطلب للترميم أو الهدم وهي ذات أسقف خشبية مما أدى إلى انهيارها خلال الأمطار الغزيرة جدا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم بحضور الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ، واللواء هاني عبد المقصود سكرتير عام المحافظة واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي والأستاذ نبيل عباس وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة واللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لعرض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعويض متضرري الأمطار، وذلك من خلال حصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وموقف المحافظة والوزارة منها والاجراءات التي تم اتخاذها في شبكة الصرف الصحي لمواجهة أية نوات قادمة.

وتابعت الخولي في كلمتها : صرفت الشئون المالية بالمحافظة 5 آلاف جنيه لكلا من الأسر المتضررة من انهيار العقاراتوتشكلت لجنة من المحافظة والهيئة الهندسية وإدارة المياه للقوات المسلحة لحصر المصبات التي اغلقت منذ فترة وبالأمس تم فتح 5 مصبات سبق غلقهم بالبلوكات الخرسانية والعمل مستمرا لفتح باقي المصبات .

وأعلنت المحافظ بالإنابة عن تحديد كافة المعدات اللازمة لشرائها بالأمر المباشر بعد اعتماد 75 مليون جنيه لتوفير كافة المعدات المطلوبة لشبكة الصرف الصحي وعمل الصيانة اللازمة للمعدات المتهالكة.

من جانبها أشارت الدكتورة غادة والي أنه بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي تشكلت 8 فرق لحصر الأماكن المتضررة من الأمطار، وتبين ان الحالات المحرر بها محاضر شرطة بلغت 67 حالة سيتم تعويضهم حسب خسائر كل منهم مؤكده أن إجمالي المساعدات التي يتم تقديمها اليوم بلغت 300 ألف جنيه .

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعى، :ليس هناك علاقة مباشرة بين السيول وإنهيار العقارات الأسبوع الماضى، فهناك مشاكل كثيرة في الإسكندرية والمحافظات بشان المنازل الخطرة والحكومة تحاول إيجاد البدائل .

عقب ذلك قدمت الدكتورة غادة والي والدكتورة سعاد الخولي التعويضات لجميع متضرري الأمطار والتي تم حصرهم من واقع الزيارات الميدانية ومحاضر الشرطة بمقر مبنى الشئون الاجتماعية ، واستمعت والي والحولي لكافة الشكاوي الفردية وكلفت مديرية التضامن بحصر ن يحتاج معاشات ضمانية ومساندات مالية ممن تنطبق عليهم الشروط، داعية الجمعيات الأهلية بالتقدم لمديرية التضامن بأي حالات ترى أنها تستحق المساعدة.

وزارت والي والخولي مستشفى القوات المسلحة لتقديم واجب العزاء للمواطنة رشا على محمد والدة الطفلين على وأحمد خالد اللذان توفيا صعقا بالكهرباء فى النوة الأخيرة ، وأكدت الخولي أن المحافظة والوزارة سيبذلان كافة الجهود لتقديم الدعم المعنوي للأسرة والوقوف بجانبها ومساندتها في هذه المأساة.



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