محافظ السويس يؤكد الخدمات المقدمة لأطفال دار الحنان للرعاية المتكاملة

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس بزيارة لدار الحنان للرعاية المتكاملة بمنطقة الملاحة بحى السويس للوقوف على الخدمات التى تقدم للأطفال الأيتام بالدار، كما تفقد المحافظ غرفة الطعام للتأكيد على صلاحية وجودة الأغذية والوجبات التى تقدم لهم .

وأعطى المحافظ توجيهات لمدير الدار بسرعة تشجير وزراعة المنطقة المحيطة بالدار والاهتمام بالشكل الجمالى لمدخل الدار .

وشدد المحافظ على مدير الدار الجديد بالنظافة المستمرة والرعاية الصحية للأطفال والاتصال بالطبيب عند اللزوم والتواجد المستمر للأخصائية الاجتماعية .

واستمع المحافظ لشكاوى وطلبات الاطفال وأعطى تعليماته للمسئولين عن الدار بتنفيذ رغباتهم ومنها الابقاء على العاملات بالدار وعدم تغييرهم .

وطلب المحافظ فى لقائه بالعاملين بالدار والأطفال الالتزام بالتعليمات والعمل على راحة الأطفال وحل أى مشكلة تطرأ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وشدد اللواء العربى السروى على مدير الدار بالاهتمام بالناحية التعليمية للأطفال وعمل رحلات ترفيهية لهم .

رافق المحافظ فى الزيارة دكتورة وفاء عبده مدير عام التضامن الاجتماعى وأحمد فؤاد مدير دار الحنان للرعاية المتكاملة والمشرفين بالدار.

>