نقيب معلمى الفشن: 475 مدرسا عجزا فى المدارس الابتدائية بالإدارة

أكد أحمد البحيرى نقيب المعلمين بمركز الفشن جنوب بنى سويف، أنه برغم قيام مسئولى المرحلة الإبتدائية بإدارة الفشن التعليمية برفع نصاب المعلمين إلى 30 حصة أسبوعيا، بدلا من 24 فضلا عن وصول عدد التلاميذ فى الفصل الواحد إلى 70 تلميذا إلا أن العجز فى أعداد معلمى المدارس الإبتدائية بلغ 475 معلما.

وأعاد نقيب معلمى الفشن أسباب العجز إلى تغيير المسمى الوظيفى للمدرس ونقله من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وكذلك موافقات المسئولين للمعلمين الراغبين فى الحصول على اجازات بدون مرتب.

ويرى البحيرى أن الحل الوحيد لسد العجز بين معلمى المرحلة الإبتدائية، تخفيض حصص اللغة العربية من 12 إلى 8 حصص أسبوعيا، وكذلك فتح باب التعاقد والتدريس بالأجر.

بينما أشار هانى صبرى مدير التعليم الإبتدائى بإدارة الفشن التعليمية إلى أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، ولم تحل مشكلة العجز منوها إلى أن نصيب الإدارة من تلك التعيينات 29 معلماً نصفهم لم يتسلم عمله حتى الآن.

وناشد مدير تعليم الفشن كلا من المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف ونبوى محمد على وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمحافظة سرعة التدخل لإنهاء مشكلة العجز فى المدارس الإبتدائية بالإدارة.