أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقيب معلمى الفشن: 475 مدرسا عجزا فى المدارس الابتدائية بالإدارة

Google+ Print
نقيب معلمى الفشن: 475 مدرسا عجزا فى المدارس الابتدائية بالإدارة نقيب معلمى الفشن: 475 مدرسا عجزا فى المدارس الابتدائية بالإدارة
أكد أحمد البحيرى نقيب المعلمين بمركز الفشن جنوب بنى سويف، أنه برغم قيام مسئولى المرحلة الإبتدائية بإدارة الفشن التعليمية برفع نصاب المعلمين إلى 30 حصة أسبوعيا، بدلا من 24 فضلا عن وصول عدد التلاميذ فى الفصل الواحد إلى 70 تلميذا إلا أن العجز فى أعداد معلمى المدارس الإبتدائية بلغ 475 معلما.

وأعاد نقيب معلمى الفشن أسباب العجز إلى تغيير المسمى الوظيفى للمدرس ونقله من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وكذلك موافقات المسئولين للمعلمين الراغبين فى الحصول على اجازات بدون مرتب.

ويرى البحيرى أن الحل الوحيد لسد العجز بين معلمى المرحلة الإبتدائية، تخفيض حصص اللغة العربية من 12 إلى 8 حصص أسبوعيا، وكذلك فتح باب التعاقد والتدريس بالأجر.

بينما أشار هانى صبرى مدير التعليم الإبتدائى بإدارة الفشن التعليمية إلى أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، ولم تحل مشكلة العجز منوها إلى أن نصيب الإدارة من تلك التعيينات 29 معلماً نصفهم لم يتسلم عمله حتى الآن.

وناشد مدير تعليم الفشن كلا من المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف ونبوى محمد على وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمحافظة سرعة التدخل لإنهاء مشكلة العجز فى المدارس الإبتدائية بالإدارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365