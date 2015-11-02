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بالصور.. محافظ القليوبية يلتقى بأساتذة الجامعات الصينية لتمويل المشروعات

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بالصور.. محافظ القليوبية يلتقى بأساتذة الجامعات الصينية لتمويل المشروعات بالصور.. محافظ القليوبية يلتقى بأساتذة الجامعات الصينية لتمويل المشروعات
التقى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بعدد من أساتذة الجامعات الصينية اليوم حيث عرضوا على المحافظ الرغبة فى تقديم الدعم المالى والفنى للمحافظة لحل مشاكلها خاصة فى موضوعات البيئة والزراعة.

وأعرب المحافظ عن رغبته في أن يساعدوا فى تطوير الصناعات بالقليوبية بطريقة غير ملوثة للبيئة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما صرح برغبته فى مساهمتهم فى حل مشكلة القمامة وإعادة التدوير للمخلفات الصلبة.

ومن جانبهم، أعربوا عن رغبتهم فى مساعدة القليوبية فى معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب وتحدث سيادته معهم عن مشكلة مكامير الفحم ورغبته فى معالجتها وقد طلب الوفد الصينى من السيد المحافظ عرض خطة متكاملة للمشروعات المقترحة من المحافظة لتنفيذها وتمويلها من جانب الصينية وأيضا تمويل الأبحاث العلمية ذات الفائدة فى حل المشكلات التى تعانى منها المحافظة بالتنسيق والتعاون مع جامعة بنها.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365

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