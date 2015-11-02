القبض على 5 عاطلين وربة منزل مطلوبين على ذمة قضايا بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز من القبض على 5 عاطلين وربة منزل مطلوب ضبطهم فى قضايا أمام جهات التحقيق.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالقبض على (ع. ع. ا ) - 26سنة عاطل مقيم فى البعالوة بدائرة مركز التل الكبير - مطلوب ضبطه فى اتهامه بالسرقة فى القضيتين 426 و2014 جنح مركز التل الكبير لسنة 2015 و 2015 و ( ع. ح. أ ) - 29 سنة، عاطل، مقيم فى سرابيوم بدائرة مركز فايد مطلوب ضبطه فى قضية سرقة رقم 4266 جنح فايد لسنة 2014 و" م.ح. أ" - 40 سنة عاطل مقيم فى سرابيوم مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4266 لسنة 2014 جنح مركز فايد " سرقة" و"م. ع .م" - 28 سنة عاطل مقيم فى سرابيوم - مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4266 لسنة 2014 جنح مركز فايد " سرقة" و" ر. م .ع "- ربة منزل - مطلوبة فى القضية رقم 4317 لسنة 2014 جنح قسم أول الإسماعيلية " سرقة" و( أ. أ .أ ) " مقيم فى الحسينية بالشرقية - مطلوب ضبطه فى القضية رقم 2491 لسنة 2014 جنايات قسم الصالحية بالشرقية " سرقة بالإكراه " .

و تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .