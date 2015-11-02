إضراب 3 مديرى مدارس عن الطعام بأسوان احتجاجا على كادر المعلم

دخل 3 مديرى مدارس بإدارة كوم أمبو التعليمية بمحافظة أسوان، فى إضراب عن الطعام بمستشفى كوم أمبو المركزى، مساء اليوم الاثنين، احتجاجاً على قرار الإدارة التعليمية بتنفيذ القرار 155 لسنة 2007، والخاص بكادر المعلم.

وأكد المضربون عن الطعام، أنهم فوجئوا صباح اليوم الاثنين، بمدير الإدارة التعليمية لمركز كوم أمبو، يتوجه إلى المدارس الابتدائية، وتنفيذ قرار إخلاء مديرى المدارس "بشكل قسرى لا يليق بتاريخ المديرين، وذلك ضمن قرار وزارة التربية والتعليم رقم 155 لسنة 2007، والقرار 93 لسنة 2012، للإعلان عن الوظائف الإشرافية لمديرى ووكلاء المدارس الابتدائية بمحافظة أسوان".

وأوضح المحتجون، أنهم معينون بقرار تنفيذى منذ عام 2007، كمديرى مدارس بدرجة معلم خبير، مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، وسألوا عن موقفهم القانونى وأفادوهم بأن القرار لا يشملهم.



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