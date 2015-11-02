وكيل اللاعب: بوجبا لن ينتقل إلى برشلونة

(إفي): استبعد مينو رايولا وكيل نجم يوفنتوس الإيطالي بول بوجبا يوم الاثنين انتقال اللاعب الفرنسي لصفوف برشلونة الإسباني.

وقال رايولا في حوار مع إذاعة (راي) الإيطالية "إذا ما كان يتوجب عليّ قول الحقيقة فبرشلونة خارج الخيارات لأننا تحدثنا بالفعل معهم وإمكانية شراءه مستحيلة".

وأضاف الوكيل "لا يوجد اتفاق مبدئي مع أي نادي" للموسم المقبل، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات الأخير شهد تلقيه عدة عروض.

وصرح رايولا "كانت هناك في النهاية ثلاثة عروض من فرق كبيرة وضعت على الطاولة مبالغ تتراوح من 85 مليون يورو بجانب مكافآت و100 مليون يورو، ولكن المفاوضات لم تكتمل لأن بوجبا لم يكن يرغب في الرحيل ويوفنتوس لم يوافق على التفاوض لأنه كان يرغب في استمراره لعام آخر.