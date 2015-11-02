الأفضل في إفريقيا – هل يملك صلاح فرص كبيرة بسبب التألق في إيطاليا؟

استطاع محمد صلاح أن يجتاز المرحلة الأولى من تصفيات جائزة أفضل لاعب في إفريقيا ليدخل القائمة الثانية التي تضم 10 لاعبين فقط.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الاثنين عن قائمة تضم 10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

ولم ينجح أي لاعب مصري في الفوز بالجائزة الكبرى بعدما حصل عليها محمود الخطيب "بيبو" أيقونة الأهلي.

ويتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل ينظمه الكاف في السابع من شهر يناير المقبل.

وينشر FilGoal.com تباعا تقارير عن ما قدمه أبرز المرشحين للفوز بالجائزة خلال عام 2015 والبداية مع محمد صلاح.

الألقاب

توج صلاح ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" مع تشيلسي.

وعلى الرغم من عدم مشاركته سوى في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي إلا أن تشيلسي قرر منحه ميدالية التتويج بالمسابقة ليتم احتسابها له رسميا.

ماذا قدم

شارك صلاح خلال الموسم الماضي في 30 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين وذلك كان مع تشيلسي وفيورنتينا.

في الموسم الجاري شارك مع روما في 13 مباراة حتى الآن سجل خمسة أهداف وصنع هدفا فقط.

أي أن صلاح في 2015 شارك في إجمالي 43 مباراة حتى الآن وسجل 14 هدفا وصنع ستة.

ويتبقى له تسع مباريات حتى نهاية العام الجاري من بينهم ثلاث في دوري أبطال أوروبا إذا ما واصل التألق وسجل المزيد من الأهداف وساهم في تأهل روما لدور الـ16 فإن فرصه سترتفع بقوة بالطبع.

منتخب مصر

شارك صلاح مع منتخب مصر خلال العام الجاري في أربع مبارايات سواء كان ذلك تصفيات مؤهلة لأي بطولة أو مباريات ودية.

سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة خلال الأربع مباريات التي شارك فيها.

ولم يشارك صلاح في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام الجاري نظرا لعدم تأهل منتخب مصر لها من الأساس.