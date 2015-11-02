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صور | هل كان «كيري» يحلم بأن يصبح خطيبًا في مسجد؟

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large-1376963814041295028في ظاهرة ملفتة، تكررت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لمساجد المسلمين في بلدان مختلفة، خلال العام الحالي.

ربما يريد كيري، إرسال رسائل معينة للعالم الإسلامي، فزيارته اليوم الاثنين، لمسجد في  كازاخستان وإلقاءه خطبة في الحاضرين والثناء على تعاليم الدين الإسلامي السمحة، ليست هى المرة الأولى التي يتقمص فيها شخصية خطيب في مسجد.

خطبة في جيبوتي

في مايو من العام الحالي، وصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى جيبوتي، التي تضم القاعدة العسكرية الرئيسية للولايات المتحدة في القارة الإفريقية، والواقعة قبالة اليمن الذي يشهد حربا منذ عدة أشهر.

 وظهر جون كيري، في صور، نشرتها صحيفة “إندبندنت البريطانية”، وهو داخل أحد مساجد جيبوتي، وألقى خطبة في مجموعة من السيدات، حول سماحة الإسلام المعتدل، ثم تحدث عن الأوضاع في اليمن والصومال.

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اليوم في كازاخستان

تجول وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى مسجد حضرة السلطان بالعاصمة الكازاخستانية استانا، اليوم الاثنين، ورافقه فى جولته الإمام سريكاباز أوراز وذلك على هامش زيارته لكازاخستان المحطة الثالثة فى جولته بآسيا الوسطى التى تشمل 5 دول هى قرغيزستان وأوزباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان. ودار حوار بين وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وسريكاباز أوراز إمام مسجد السلطان حول القرآن الكريم.
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