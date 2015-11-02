كبير الحاخامات بإسرائيل: دخول اليهود للمسجد الأقصى مناف للشريعة اليهودية

>أكد كبير الحاخامات فى إسرائيل ديفيد لاو أن مجلس الحاخامات الأعلى حرم على اليهود دخول المسجد الأقصى فى القدس، موضحا أن عدم الالتزام بذلك مناف للشريعة اليهودية.

وأضاف لاو ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الفضائية بثت اليوم الإثنين أن ثمة سياسيين من الطرف الإسرائيلى يحاولون العبث بنسيج الحياة فى القدس عن طريق إدعاءات دينية لا أساس لها من الصحة.

ودعا رجال الدين المسلمين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفها بالشائعات بأن اليهود يريدون هدم الأقصى وبناء هيكل ثالث مكانه، وأكد احترام الديانة الإسلامية ومعتقداتها، مشددا على ضرورة تخفيف التحريض والتصعيد الكلامى بين الجانبين.

يذكر أن الحرم القدسى ومحيطه يشهدان توترا كبيرا منذ أسابيع، فيما حصدت أعمال العنف التى اندلعت منذ الأول من أكتوبر الماضى أرواح العشرات من الفلسطينيين.

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