حركة الشباب تزعم قتل 30 شخصاً فى كمين نصبته لمتدربين بالجيش الصومالى

>قالت حركة الشباب الإسلامية المتشددة فى الصومال إنها نصبت كمينا لمجموعة من المتدربين بالجيش اليوم الاثنين جنوب غربى العاصمة مقديشو وقتلت منهم 30، ولم يتسن التحقق من هذا الزعم من مصدر مستقل.

وأكد ضابط بالجيش الصومالى وقوع الهجوم لكنه قال إن الاشتباكات لا تزال مستمرة وإن عدد القتلى لم يعرف بعد، ونصب الكمين بعد يوم واحد من مقتل 13 شخصا على الأقل فى هجوم لمتشددى الشباب على فندق فى مقديشو يقيم به مسؤولون حكوميون وأعضاء فى البرلمان.

وعادة ما يقدم المتشددون والسلطات المحلية أعدادا متفاوتة للضحايا بعد مثل هذه الهجمات، وتكافح الحكومة لإعادة إعمار البلد الواقع فى القرن الأفريقى بعد أكثر من عقدين من الصراع. وسيطرت الشباب على أجزاء كبيرة من الصومال حتى 2011 حين طردتها قوات أفريقية وصومالية من مقديشو.

وقال الضابط بالجيش أحمد إبراهيم لرويترز "نعرف أن حركة الشباب نصبت كمينا لمتدربين من القوات الخاصة بالجيش الصومالى واستولت على شاحنتين عسكريتين صغيرتين."، وأضاف "من السابق لأوانه معرفة عدد القتلى والجرحى لأن القتال لا يزال مستمرا فى الغابات."

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكرى باسم حركة الشباب إن الحركة قتلت 30 من متدربى القوات الخاصة واستولت على أربع شاحنات من الجيش، وأضاف "مازلنا نطارد الباقين

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