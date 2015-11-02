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لحواء..عمرك وأمراضك تؤثر فى احتمالات إصابة جنينك بعيوب خلقية

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لحواء..عمرك وأمراضك تؤثر فى احتمالات إصابة جنينك بعيوب خلقية لحواء..عمرك وأمراضك تؤثر فى احتمالات إصابة جنينك بعيوب خلقية
كثير من النساء الحوامل لا يدركن بعض العوامل، التى تتسبب فى ولادة جنين يعانى بعض التشوهات الخلقية والتى زادت نسب الإصابة بها فى الفترة الأخيرة.
> حول ذلك تقول الدكتورة سالى خميس اخصائى أمراض الأطفال، أن هناك بعض العوامل التى تجهلها الكثير من النساء خلال فترة حملها والتى ترفع من فرص ولادة جنين لديه عيوب خلقية وأهمها":

1)وجود تاريخ عائلى لولادة اطفال مصابون بعيوب خلقية أو أمراض وراثية.

2)تقدم عمر الأم أكثر من 35 عاما، حيث يرتبط عمر الأم فى كثير من الأحيان بزيادة فرص ولادة طفل يعانى من تشوهات خلقية.

3)وجود مشاكل صحية عند الأم حيث يساهم اصابة الام ببعض المشاكل الصحية على حملها وصحة جنينها، منها على سبيل المثال وجود التهابات أو فيروسات عند الأم بدون الاهتمام بعلاجها وكذا إصابة الأم ببعض مثل أمراض القلب والسكر وكذلك اهمال المتابعة الطبية خلال الحمل.

لذلك تنصح د. نهى المرأة التى تخطط للحمل ضرورة مراعاة الاهتمام بالمتابعة الطبية خلال فترة حملها وخاصة لو تجاوزت الخامسة والثلاثون من عمرها".

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مصر 365